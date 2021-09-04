Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Девушка сорвалась с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов на Урале. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы правоохранительных органов по Свердловской области Валерий Горелых. В настоящее время пострадавшая госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Медики зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Не исключается перелом. Инцидент произошел в городе Асбест.

Колесо обозрения, где случилась беда, уже несколько лет не функционирует. Там все заржавело и пришло в негодность, но для местной молодежи это объект по-прежнему является притягательным. Девушка сорвалась и упала. Валерий Горелых, глава пресс-службы МВД РФ по региону

В полиции выяснили, что утром 4 сентября местная жительница 1998 года рождения пришла в парк аттракционов к мужчине 1979 года рождения, уроженцу Якутии. Он ночевал в автопарковочной сторожке. В регион он прибыл вместе с Луна-парком из Башкирии. Очевидца опросили. Во время падения он пытался удержать девушку.

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Видео: typicalasbest / Instagram