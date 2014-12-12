  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Девушка скончалась в реанимации после ДТП с фургоном службы доставки на Просвещения
Сегодня, 20:40
123
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Девушка скончалась в реанимации после ДТП с фургоном службы доставки на Просвещения

0 0

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В четверг, 12 мая, девушка переходила дорогу на проспекте Просвещения и ее сбила иномарка. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев. 

По словам очевидца, он услышал сильный удар через закрытые окна, а затем увидел, что на дороге лежит девушка без сознания. Ее тело было сильно повреждено, а у автомобиля разбит передний корпус. 

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. О водителе ничего неизвестно. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. Позже 78.ru источник сообщил, что пострадавшая девушка умерла в больнице.

Ранее мы писали, что мужчина с голым торсом избил сотрудницу детсада на Энгельса. Мужчина схватил ее за шею и нанес несколько ударов. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: госпитализация, дтп, реанимация, фургон
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии