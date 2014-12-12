Девушка скончалась в реанимации после ДТП с фургоном службы доставки на Просвещения

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В четверг, 12 мая, девушка переходила дорогу на проспекте Просвещения и ее сбила иномарка. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидца, он услышал сильный удар через закрытые окна, а затем увидел, что на дороге лежит девушка без сознания. Ее тело было сильно повреждено, а у автомобиля разбит передний корпус.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. О водителе ничего неизвестно. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. Позже 78.ru источник сообщил, что пострадавшая девушка умерла в больнице.

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Фото: Piter.tv

