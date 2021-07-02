Девушка на спортбайке сбила школьника на юге Петербурга

Мальчика отправили в больницу с сотрясением мозга и ушибом в состоянии средней степени тяжести.

В воскресенье, 25 июня, на Ораниенбаумском шоссе случилась авария, в результате которой пострадал восьмилетний школьник. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как было установлено, 21-летняя девушка, управляя спортбайком Suzuki, не успела затормозить и наехала на маленького жителя Ломоносова, который перебегал дорогу вне зоны перехода без сопровождения взрослых.

Мальчика отправили в больницу с сотрясением мозга и ушибом в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что Hyundai врезался в витрину ресторана на набережной Фонтанки.

Фото: Piter.TV