Жертвой стала журналистка Наталья Мхоян.

Девушка погибла после падения машины с подъемника в Кабардино-Балкарии. В настоящее время установлена личность жертвы. Ей оказалась 48-летняя журналистка Наталья Мхоян из Ставропольского края. Женщина работала как на федеральном телевидении, а так и в местных масс-медиа. Она имела множество профессиональных наград.

Напомним, что утром автомобиль Натальи сорвался с фуникулера в ущелье Адыр-Су. Она находилась внутри транспортного средства, поэтому погибла на месте. На данный момент специалисты не знают, по какой причине машина упала вниз с платформы.

Сам подъемник начал работу с 1968 года. Он расположен в конце Боксанского ущелья для доставки грузов и транспортных средств на гору, к альпинистским лагерям. Конструкция представляет из себя деревянную платформу со стальным каркасом. По нему двигаются проложенные рельсы.

Автомобиль сорвался с фуникулера в горах Кабардино-Балкарии.

Фото: Telegram/Mash, Instagram/mchskbr