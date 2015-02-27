Петербурженка на свидании стала жертвой вора

Молодой человек во всем признался: украв карточку, он снял с нее денежные средства, на которые хотел позже пригласить потерпевшую на ужин в ресторан, но передумал.

В Петербурге девушка пришла на свидание и стала жертвой вора. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, петербурженка познакомилась в интернете с 26-леним молодым человеком. После онлайн-общения они решили встретиться 30 мая. После непродолжительного свидания девушка обнаружила пропажу банковской карты, а через некоторое время на ее мобильный телефон стали приходить сообщения о снятии денежных средств. С ее счета пропали 8 тысяч рублей.

Петербуржца позже задержали дома на улице Костюшко. Молодой человек во всем признался: украв карточку, он снял с нее денежные средства, на которые хотел позже пригласить потерпевшую на ужин в ресторан, но передумал.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее полицейские задержали подозреваемую в карманной краже в Спасе на Крови.

Фото: pxhere