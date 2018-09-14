Маленькой китаянке заменили сердце, которое не билось 6 дней

Донором стал мальчик из города Тяньцзинь.

В китайском городе Шанхай врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Об этом сообщил информационный портал AsiaOne.

В конце мая девочку привезли в больницу, так как она жаловалась на боли в груди, тошноту, затрудненное дыхание. Врачи выяснили, что у ребенка смертельно опасное воспаление сердца – острый кардит. Девочке сделали экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Или попросту говоря, насытили кровь кислородом. При помощи оборудования обеспечивалась временная поддержка жизни ребенка. Однако, сердце никак не получалось запустить и девочке было только хуже.

Врачи сказали, что помочь сможет только донор, 3 июня им стал мальчик из города Тяньцзинь. Операция по пересадке прошла успешно и теперь девочка восстанавливается.

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