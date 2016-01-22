День донора в России: интересные факты

Piter.TV расскажет, когда отмечается Национальный день донора, а также какие льготы есть у тех, кто регулярно сдает свою кровь в России.

Когда отмечают Национальный день донора?

Каждый год Национальный день донора отмечают в России 20 апреля. Эта дата была выбрана парламентским комитетом по охране здоровья 20 февраля 2007 года на круглом столе "Донорство крови. Законодательное обеспечение: проблемы и перспективы". Она приурочена к проведению первого удачного переливания крови в России. Напомним, 20 апреля (8 апреля по старому стилю) 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф спас женщину, у которой во время родов началось сильное кровотечение. Роженице перелили кровь ее мужа. Вольф использовал для переливания аппарат и знания, полученные им от профессора Джеймса Бланделла — человека, который впервые перелил кровь в Лондоне 25 сентября 1818 года.

Донорство в России: много ли человек сдает кровь?

По информации Минздрава, в России ежегодно в переливании крови нуждаются около 1,5 млн человек, это более 4 тысяч пациентов ежедневно. По данным службы крови "Я донор!", в нашей стране ежегодно сдают кровь более 1,5 млн человек, причем 98 % из делают это безвозмездно.

Поддерживает ли доноров государство?

Отметим, что 20 июля 2012 года в России был принят федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов". Последние изменения в этот законопроект внесли 29 декабря 2017 года, они вступят в силу с 1 января 2019 года. Этот закон обязывает работодателей и медучреждения оказывать социальную поддержку безвозмездным донорам. В частности, тем, кто сдал кровь, работодатели должны предоставить два дня отдыха, при этом день сдачи не считается. Кроме того, донору полагается бесплатное питание или компенсация на обед — 5 % от прожиточного минимума.

Люди, которые регулярно сдают кровь, имеют право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Почетным донорам России предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время и внеочередное лечение. Также раз в год им выплачивается 13,5 тысяч рублей. В отдельных регионах РФ донорам полагается бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки на приобретение медикаментов, оплата коммунальных услуг и др.

Фото: ВКонтакте / Я донор!, yadonor.ru, pixabay.com