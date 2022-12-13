В прошлом году в Петербурге доноры сдали 65 тыс. литров крови

В Красногвардейском районе в подведомственных школах планируют провести уроки по донорству.

Жители Петербурга в 2022 году сдали 65 тыс. литров крови. Этот показатель вырос на 10 процентов с 2021 года. Об этом сообщили на портале "Петербурбургский Дневник" со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства ГСПК Станислава Давыдова.

В некоторых районах провели необычные выездные акции. Их уникальность заключается в месте проведения мероприятий. Так, в Невском районе кровь сдавали в хоккейном городе "СКА". В Красногвардейском – доноры сдавали кровь в библиотеках.

В Красногвардейском районе в подведомственных школах планируют провести уроки по донорству. Школьникам расскажут, как готовиться к сдаче крови, зачем быть донором и кому это нужно. Так, 27 марта в школе № 562 проведут донорскую акцию.

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Фото: Piter.tv