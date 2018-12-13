В квартире на Карпинского 8-летняя девочка воспитывалась в стае крыс и тараканов

Сейчас малышку забрали у родителей. Ей делают пакет документов, чтобы передать ребенка в органы опеки.

Петербургские врачи сообщили в полицию о восьмилетней пациентку, которая попала к ним из квартиры с крысами. Медики объяснили, что девочка практически воспитывалась в крысиной стае.

В нашумевшее здание по улице Карпинского попали представители опеки. Они увидели, что помещение кишит различными насекомыми, вокруг процветает антисанитария. Девочку решено было не возвращать родителям, а искать для нее новый дом.

Отметим, что изначально пострадавшая девочка была госпитализирована в пятую детскую городскую больницу имени Филатова. У нее диагностировали ушиб на левом плече. Позже история несовершеннолетней пациентки насторожила медиков и они обратились за помощью в правоохранительные органы. Сейчас петербурженка временно живет на территории больницы.

Родственников к школьнице не пускают. Специалисты собирают ей документы, необходимые для опеки.

Ранее Piter.tv писал о том, что ленинградская блокадница ежедневно развозит на автомобиле продукты нуждающимся.

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