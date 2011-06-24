В Петергофе девочка-подросток неоднократно вступала в половую связь с другом матери

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 18 июля, в ОМВД поступила оперативная информация о том, что несовершеннолетняя жительница Петергофа 2006 года рождения в период с мая 2021 до февраля 2022 неоднократно вступала в половую связь по обоюдному согласию с другом своей матери. Об этом стало известно Piter.TV.

Опергруппа задержала по подозрению в совершении данного преступления 39-летнего мужчину. Он был задержан.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Сланцах опознали 77-летнего пенсионера, демонстрировавшего половой орган несовершеннолетним.

Фото: Piter.TV