Девочка сломала позвоночник в петербургской школе

Со слов самой потерпевшей выяснилось, что травма была получена ещё 30 апреля, когда одноклассник неожиданно выбил из-под нее стул.

Обстоятельства травмы, полученной ребёнком, устанавливаются в Адмиралтейском районе Петербурга. В понедельник поздно вечером в детскую клиническую больницу поступила 13-летняя девочка, проживающая на улице Витебской, пишет 78.ru.

Осмотр показал наличие у неё компрессионного перелома позвоночника, после чего ребенок был госпитализирован в срочном порядке в состоянии средней степени тяжести.

Со слов самой потерпевшей выяснилось, что травма была получена ещё 30 апреля, когда одноклассник неожиданно выбил из-под нее стул в стенах школы, расположенной на набережной реки Пряжки. Сейчас проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка погибла при падении с балкона своей квартиры на Индустриальном. В квартире находился 42-летний безработный сын погибшей, имеющий криминальное прошлое. После произошедшего мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов и водворён в изолятор временного содержания. У задержанного изъято два кухонных ножа.

Фото: Piter.TV