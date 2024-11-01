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Пенсионерка погибла при падении с балкона своей квартиры на Индустриальном
Сегодня, 8:13
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Пенсионерка погибла при падении с балкона своей квартиры на Индустриальном

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В квартире находился 42-летний безработный сын погибшей, имеющий криминальное прошлое.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", вечером 5 мая около половины десятого очевидцы зафиксировали падение пожилой женщины рядом с домом №14/2 на Индустриальном проспекте. Прибывшие сотрудники обнаружили тело 71-летней жительницы квартиры на пятом этаже. Установлено, что пострадавшая упала с собственного балкона.

В квартире находился 42-летний безработный сын погибшей, имеющий криминальное прошлое. После произошедшего мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов и водворён в изолятор временного содержания. У задержанного изъято два кухонных ножа.

Ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с угрозами жизни, хищением имущества, умышленным повреждением чужой собственности и организацией подпольных игорных заведений.

Ранее мы сообщили о том, что в  Подпорожье двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа.  Мальчик в тяжёлом состоянии был доставлен в Подпорожскую ЦРБ, где у него диагностировали: травму грудной клетки, ссадину в области живота, ушиб мягких тканей головы.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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