Девочка, попавшая в базу "Миротворец", обратилась к генсеку ООН

Подросток попала в перечень за ее слова, что украинские власти используют детей в качестве инструментов политической борьбы.

Двенадцатилетняя уроженка Луганска Фаина Савенкова, которую внесли в базу "Миротворец", обратилась к генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутеррешу. Об этом пишет "РИА Новости".

Подростка ранее обвинили в распространении ложной информации и включили в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности страны. Девочка в своем видеообращении к Совбезу ООН призвала организацию защитить права детей Донбасса, которых, по ее словам, используют в качестве инструментов политической борьбы.

В своем новом обращении, уже письменном к генсеку ООН, Савенкова рассказала о давлении на детей через вышеуказанный веб-ресурс.

Уже не в первый раз "Миротворец" без письменного согласия публикует личные данные таких же детей, как я, оказывая на них психологическое давление и неся угрозу их безопасности. Страшнее всего то, что я не единственный ребенок, ставший жертвой агрессии взрослых руководителей сайта "Миротворец". Фаина Савенкова

Она заявила, что обеспокоена ее внесением в данный перечень лиц. Девочка опасается за свою жизнь, здоровье и безопасность семьи. Савенкова попросила ООН о помощи и выразила надежду, что организация каким-либо образом повлияет на Украину.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского сравнили с водителем трамвая.

Видео: Telegram/ООН и не только: взгляд из Нью-Йорка