Зеленского сравнили с водителем трамвая

Политический консультант Николай Спиридонов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет страну тем же путем в Европейский союз и Североатлантический Альянс. Своим мнением он поделился в эфире телевизионного канала "Знай 24".
Спиридонов сравнил главу государства на посту президента с водителем трамвая, так как, по его словам, президенту приходится лишь "ехать вперед по рельсам". Эксперт подчеркнул, Зеленский в настоящее время делает все то же самое, что делал его предшественник Петр Порошенко, хотя перед выборами заявлял о намерении отличаться от него.
Работа президента чем-то похожа на работу водителя трамвая: ты можешь ехать только по рельсам, которые проложены не тобой. Да, теоретически где-то может быть развилка.
Николай Спиридонов, украинский политконсультант
По его словам, Зеленский и Порошенко смотрят в одну сторону, поэтому между ними возникает конкуренция. Спиридонов считает, что нынешний глава Украины видит угрозу в своем предшественнике из-за его политического и финансового веса.
Ранее Зеленский сравнил проживание в президентской резиденции с отдыхом в отеле.
Видео: Youtube / Знай 24
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