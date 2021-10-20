Зеленского сравнили с водителем трамвая

Политэксперт отметил, что Зеленский "едет по рельсам", так как занимается тем же самым, что делал Порошенко.

Политический консультант Николай Спиридонов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет страну тем же путем в Европейский союз и Североатлантический Альянс. Своим мнением он поделился в эфире телевизионного канала "Знай 24".

Спиридонов сравнил главу государства на посту президента с водителем трамвая, так как, по его словам, президенту приходится лишь "ехать вперед по рельсам". Эксперт подчеркнул, Зеленский в настоящее время делает все то же самое, что делал его предшественник Петр Порошенко, хотя перед выборами заявлял о намерении отличаться от него.

Работа президента чем-то похожа на работу водителя трамвая: ты можешь ехать только по рельсам, которые проложены не тобой. Да, теоретически где-то может быть развилка. Николай Спиридонов, украинский политконсультант

По его словам, Зеленский и Порошенко смотрят в одну сторону, поэтому между ними возникает конкуренция. Спиридонов считает, что нынешний глава Украины видит угрозу в своем предшественнике из-за его политического и финансового веса.

Ранее Зеленский сравнил проживание в президентской резиденции с отдыхом в отеле.

Видео: Youtube / Знай 24