В минувшие выходные, 27 октября, Кинорежиссер Дэвид Линч получил почетный "Оскар". Об этом говорится в заявлении Американской академии киноискусств, размещенном в Twitter.
Режиссера наградили за выдающийся вклад в кинематограф. Церемония проходила в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.
Также почетную статуэтку получат Лина Вертмюллер за фильм "Семь красоток" и актер Уэс Стьюди за фильм "Последний из могикан". Также награду имени Джина Хершолтаза получит американская актриса джина Дэвис за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма.
Ранее мы сообщали о том, что петербургских актеров наградят премией "Золотой софит".
Фото:Дэвид Линч/вк
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