Его наградили за выдающийся вклад в кинематограф.

В минувшие выходные, 27 октября, Кинорежиссер Дэвид Линч получил почетный "Оскар". Об этом говорится в заявлении Американской академии киноискусств, размещенном в Twitter.

Режиссера наградили за выдающийся вклад в кинематограф. Церемония проходила в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.

Также почетную статуэтку получат Лина Вертмюллер за фильм "Семь красоток" и актер Уэс Стьюди за фильм "Последний из могикан". Также награду имени Джина Хершолтаза получит американская актриса джина Дэвис за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма.

Ранее мы сообщали о том, что петербургских актеров наградят премией "Золотой софит".

Фото:Дэвид Линч/вк