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Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

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Его наградили за выдающийся вклад в кинематограф.

В минувшие выходные, 27 октября, Кинорежиссер Дэвид Линч получил почетный "Оскар". Об этом говорится в заявлении Американской академии киноискусств, размещенном в Twitter.

Режиссера наградили за выдающийся вклад в кинематограф. Церемония проходила в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.

Также почетную статуэтку получат Лина Вертмюллер за фильм "Семь красоток" и актер Уэс Стьюди за фильм "Последний из могикан". Также награду имени Джина Хершолтаза получит американская актриса джина Дэвис  за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургских актеров наградят премией "Золотой софит".

Фото:Дэвид Линч/вк

Теги: дэвид линч, кино, культура, оскар
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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