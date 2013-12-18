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Детям участников СВО дали скидку 90% в электричках Ленобласти
Сегодня, 13:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Детям участников СВО дали скидку 90% в электричках Ленобласти

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Льгота распространяется на несовершеннолетних детей (пасынков и падчериц) и на студентов от 18 до 23 лет.

В Ленинградской области детям участников СВО с 1 сентября предоставят льготный проезд в электричках со скидкой 90%. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Льгота распространяется на несовершеннолетних детей (пасынков и падчериц) и на студентов от 18 до 23 лет, очно обучающихся в образовательных организациях.

Оформить скидку можно в кассах, а также в пути следования, в случае отсутствия пункта продажи на станции. Для этого необходимо предъявить ЕСПБ (Единый социальный проездной билет).

Семьи участников СВО смогут посещать Эрмитаж бесплатно с 5 сентября. Билеты можно оформить на сайте или в кассах музея.

Фото: Piter.tv 

Теги: дети, сво, электричка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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