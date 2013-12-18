Детям участников СВО дали скидку 90% в электричках Ленобласти

Льгота распространяется на несовершеннолетних детей (пасынков и падчериц) и на студентов от 18 до 23 лет.

В Ленинградской области детям участников СВО с 1 сентября предоставят льготный проезд в электричках со скидкой 90%. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Льгота распространяется на несовершеннолетних детей (пасынков и падчериц) и на студентов от 18 до 23 лет, очно обучающихся в образовательных организациях.

Оформить скидку можно в кассах, а также в пути следования, в случае отсутствия пункта продажи на станции. Для этого необходимо предъявить ЕСПБ (Единый социальный проездной билет).

Семьи участников СВО смогут посещать Эрмитаж бесплатно с 5 сентября. Билеты можно оформить на сайте или в кассах музея.

Фото: Piter.tv