Детская школа искусств на Туристской примет первых учеников 1 сентября

Учреждение было районным долгостроем.

Детскую школу искусств на Туристской улице откроют к началу нового учебного года, 1 сентября. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании правительства Петербурга 23 июня.

На заседании отметили, что город дорожит этим объектом, поскольку в Петербурге нечасто вводятся новые школы искусств. Для густонаселенного Приморского района школа на Туристской станет особенно посещаемой. Уже 10 августа учреждение получит разрешение на ввод в эксплуатацию, в школе уже устанавливают оборудование.

Детское учреждение было проблемным долгостроем района, местные жители возмущались тем, что школу так долго не могли ввести в эксплуатацию.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге построят 9 школ и 22 детских сада до конца года.

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