Детскую поликлинику и садик построят в Петербурге

Садик на 180 мест построят на Октябрьской набережной восточнее дома 112.

Детская поликлиника и садик появятся в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Госстройнадзор Петербурга.

Садик на 180 мест построят на Октябрьской набережной восточнее дома 112. Там оборудуют бассейн, физкультурный и музыкальный залы, а также кружковые помещения.

Детскую поликлинику общей площадью 5,6 тысячи "квадратов" возведут на Ленинском проспекте, северо-западнее пересечения улицы Доблести и улицы Маршала Захарова. Единовременно её смогут посещать 320 человек. В поликлинике будут педиатрическое, физиотерапевтическое отделения, кабинеты врачей и дневной стационар.

Ранее поликлиника №11 на Ржевской закрывается на капремонт. В этом году в учреждении начинается капитальный ремонт: здесь будут заменены инженерные и электрические сети, вентиляция и система отопления, а благодаря перепланировке некоторые кабинеты станут больше. После обновления четвертый этаж здания (ранее Центр социальной помощи) станет медицинским. Сюда переедут врачи.

Фото: Piter.tv

