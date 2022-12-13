Поликлиника №11 на Ржевской закрывается на капремонт

Поликлиника №11 на Ржевской закрывается: здание 1970 года постройки уходит на капитальный ремонт. Об это сообщили в официальной группе Красногвардейского района "Здоровый район | Красногвардейский".
В этом году в учреждении начинается капитальный ремонт: здесь будут заменены инженерные и электрические сети, вентиляция и система отопления, а благодаря перепланировке некоторые кабинеты станут больше. После обновления четвертый этаж здания (ранее Центр социальной помощи) станет медицинским. Сюда переедут врачи.
Во время ремонта врачи будут вести приём в 107 и 103 поликлиниках. ФЛГ и гериатрическое отделение работает в 11 поликлинике до конца мая.
Видео: Telegram/ #Здоровыйрайон
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