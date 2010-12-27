В Вяземском саду благоустроят детскую площадку

Проект реализуют в 2020 году в рамках программы "Твой бюджет".

Детская площадка в Вяземском саду Петроградского района будет благоустроена в следующем году по проекту Натальи Лисицыной. Её инициатива стала победительницей проекта "Твой бюджет", сообщила страница проекта "Твой бюджет" Петроградского района ВКонтакте.

По словам Натальи Лисицыной, на западной половине Аптекарского острова не хватает крупных детских игровых площадок для разновозрастных групп детей. Большинство существующих устарели, нуждаются в ремонте или очень малы по площади. При этом, в Вяземском саду достаточно места для размещения большой современной детской игровой площадки с разнообразными качелями, горками, песочницей и другим оборудованием для детей разных возрастов. Сейчас там установлен один стандартный игровой комплекс, рассчитанный на детей от 3-х лет, остатки спортивного оборудования в аварийном состоянии в разных частях парка и самодельная песочница при мастерской Аникушина.

Помимо детской площадки, в Петроградском районе будут реализованы клуб "Родные лица Петроградской стороны" Елены Сочивко и разработка проектной и рабочей документация по сохранению "Дома управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов "Ропс и К" с садом" Елены Дьяковой.

Средства на проект "Твой бюджет" заложены в городском бюджете 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге выбрали всех победителей проекта "Твой бюджет".

Фото: "Твой бюджет" Петроградского района / ВКонтакте