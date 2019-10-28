Детскую площадку в МО Невская застава демонтируют

Piter.TV получил ответ от муниципального образования о судьбе детской площадки на проспекте Обуховской Обороны.

Детскую площадку во дворе дома 13 по проспекту Обуховской Обороны решено демонтировать, причина – "элементы детского игрового оборудования находятся в аварийном состоянии". Такой ответ Piter.TV получил на запрос о судьбе площадки, за которую боролись местные жители.

Администрация муниципального образования подтвердила, что оборудование площадки находится в муниципальной собственности. Ранее по словам жителей, им позволили оставить площадку во дворе, если они самостоятельно устранят аварийность.

При этом на вопрос о согласовании демонтажа детской площадки по адресу Обуховской Обороны, 13 с жильцами и советом дома, администрация МО не ответила.

Фото: Piter.TV