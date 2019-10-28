Жители МО Невская застава борются с местными властями за детскую площадку во дворе

Из-за межевания территории часть детской площадки перешла соседней гостинице, теперь детям во дворе негде играть.

Жители МО Невская застава борются за детскую площадку во дворе одного из дворов. У дома №11 по проспекту Обуховской обороны площадку пытались демонтировать. Однако жильцы отстояли территорию, часть которой теперь относится к соседней гостинице.

Приехали рабочие от муниципального образования и начали эту площадку выкорчевывать. Достали качель и частично горку, и то, и то немного пострадало. В результате они испугались нашего общественного внимания и сказали, что могут оставить так, если аварийность устраним мы сами. При этом есть акт муниципального образования о том, что аварийности до начала работ нет. Ника Артемьева, местная жительница

Жители самостоятельно облагородили территорию клумбами и небольшим огородом. Семья планировала самостоятельно наполнить песочницу, чтобы дети могли играть во дворе.

В принципе у нас больше другого места для прогулки нет, кроме сквера, в котором делать нечего, кроме как побегать. Нет в песочнице песка, о песке мы уже договорились и силами родителей планировали довести эту площадку до того состояния, чтобы дети гуляли, и им было хорошо. Юлия Гончаренко, местная жительница

Жители планируют продолжить бороться за территорию и ждут ответа от чиновников. Piter.TV отправил запрос в муниципальный округ для дальнейшего разъяснения ситуации.

Фото и видео: Piter.TV