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На проспекте Обуховской Обороны утром сгорела "Газель"
Сегодня, 8:04
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На проспекте Обуховской Обороны утром сгорела "Газель"

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Грузовик потушили за 15 минут.

Сегодня, 23 января, в Невском районе произошел пожар. На проспекте Обуховской Обороны у дома № 163 загорелся грузовик "Газель". Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 6:17. К этому часу пламя охватило один квадратный метр в кузове машины.

На место случившегося приехали две спецмашины и 10 человек личного состава. Они потушили пламя за 15 минут. В 6:32 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что при квартирном пожаре в Парголово эвакуировали 20 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, проспект обуховской обороны, сгорела газель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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