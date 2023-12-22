На проспекте Обуховской Обороны утром сгорела "Газель"

Сегодня, 23 января, в Невском районе произошел пожар. На проспекте Обуховской Обороны у дома № 163 загорелся грузовик "Газель". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 6:17. К этому часу пламя охватило один квадратный метр в кузове машины.
На место случившегося приехали две спецмашины и 10 человек личного состава. Они потушили пламя за 15 минут. В 6:32 пожар был ликвидирован.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что при квартирном пожаре в Парголово эвакуировали 20 человек.
Фото: Piter.tv
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