На проспекте Обуховской Обороны утром сгорела "Газель"

Грузовик потушили за 15 минут.

Сегодня, 23 января, в Невском районе произошел пожар. На проспекте Обуховской Обороны у дома № 163 загорелся грузовик "Газель". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 6:17. К этому часу пламя охватило один квадратный метр в кузове машины.

На место случившегося приехали две спецмашины и 10 человек личного состава. Они потушили пламя за 15 минут. В 6:32 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv