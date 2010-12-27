Детской больнице на Васильевском острове подарят уникальные хирургические инструменты

С их помощью можно будет выполнять сложнейшие операции новорожденным с различными проблемами.

Больница святой Марии Магдалины на Васильевском острове получит в дар уникальные 30-миллиметровые инструменты. С их помощью хирурги смогут выполнять сложнейшие операции новорожденным пациентам с урологическими, андрологическими, лапароскопическими и другими проблемами. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Роскошный подарок сделает княгиня Вера Оболенская, которая возглавляет петербургское представительство Европейской ассоциации Святого Владимира. Это заведение уже более 20 лет материально помогает больнице святой Марии Магдалины. Визит княгини состоится 26 марта.

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Фото: Piter.TV