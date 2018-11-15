Комплексная гинекологическая помощь в Петербурге: Городская больница № 40 делится опытом

Piter.TV рассказывает, где в Петербурге можно получить комплексную гинекологическую помощь.

В современном мире сотни женщин сталкиваются с серьезными гинекологическими проблемами. Бесплодие, рак тела и шейки матки, полипоматоз, эндометриоз – со всеми этими и многими другими заболеваниями успешно борются врачи Городской больницы №40 Курортного района. Здесь пациенткам оказывается медицинская помощь, соответствующая самым высоким мировым стандартам.

Лечение гинекологических заболеваний: Городская больница 40

Сегодня женщины занимаются политикой, бизнесом, культурой, искусством, совершают научные открытия, занимают важные посты, получают олимпийские медали и даже летают в космос. Бешеный ритм жизни зачастую не позволяет тщательно следить за своим здоровьем и вовремя обращаться за помощью к специалисту. Из-за этого уровень гинекологических заболеваний в России и мире неуклонно растет, о чем свидетельствуют данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Если ознакомиться с результатами исследований, то станет ясно, что в мире 5 % пар (около 70 миллионов) не могут иметь детей по тем или иным причинам.

В Городской больнице № 40 каждая женщина может получить полный цикл медицинского обслуживания от планирования беременности до решения серьезных проблем хирургическим путем. В современном 30-ти коечном отделении оказывается помощь при бесплодии, полипоматозе и гиперплазии эндометрия, внутреннем и наружном эндометриозе, образованиях яичников, хронических воспалительных процессах малого таза, аномалиях развития внутренних и наружных половых органов, опущении гениталий. У пациенток с миомами матки специалисты 40 больницы выполняют органосохраняющие операции, когда удалению подлежат лишь миоматозные узлы и сохраняется репродуктивная функция. 96 % всех операций в отделении выполняется малоинвазивно, то есть с наименьшими вмешательствами в человеческий организм.

Использование лапароскопического набора "Мини-Ассистент" позволяет добиться минимальной травматизации. Это микрохирургические инструменты диаметром всего 2 мм. Проколы на передней брюшной стенке после введения этих инструментов настолько малы, что они даже не требуют ушивания. Это создает минимальную травму, и пациент сразу может вставать и нередко вечером может идти домой. Борис Цивьян, заведующий гинекологическим отделением, врач-хирург, доктор медицинских наук

В 40-й больнице большое значение уделяют современным методам кровосбережения. Долгие годы эта задача решалась за счет донорской крови. Однако переливание перестало оправдывать себя из-за опасности заражения вирусными инфекциями и возможности тяжелых осложнений.

При проведении операций по удалению матки, особенно у пациенток со злокачественной патологией, мы находим сосуды, которые кровоснабжают орган, селективно их выделяем и на них накладываем клипсы, фиксируем и временно в органе блокируем кровоток. Мы четко знаем, сколько заложить время на операцию, чтобы не вызвать необратимые изменения в ткани органа. После окончания операции с последним швом снимаем клипсы с сосуда, кровоснабжающего орган, и получаем тот эффект, который нам желателен. Борис Цивьян, заведующий гинекологическим отделением, врач-хирург, доктор медицинских наук

Другой интересный опыт — применение временной эмболизации маточных артерий при проведении органосохраняющих операций на матке. Хирурги на 75 % блокируют кровоснабжение органа. В результате чего у пациентки прекращается кровотечение, и доброкачественные опухоли уменьшаются в размерах.

Лечение бесплодия

Одним из важнейших направлений работы гинекологического отделения 40-й больницы является лечение бесплодия, подготовка к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) и ведение беременности до 26 недель.

По словам акушера-гинеколога Марии Афанасьевой, сегодня средний возраст наступления беременности – 30 лет. Как правило, к этому моменту у женщин уже бывают определенные проблемы: неудачные попытки забеременеть, замершие и внематочные беременности, бесплодие и другие патологии и проблемы.

Оснащенность нашей лаборатории позволяет выявлять не только антитела к инфекциям-возбудителям, но и определять сами возбудители и при необходимости чувствительность этих возбудителей к антибактериальным средствам для проведения адекватной терапии. Мы располагаем оборудованием, которое позволяет оценить гормональный статус женщины, проводить лабораторное сопровождение женщин, которые планируют экстракорпоральное оплодотворение. Мария Афанасьева

Кроме того, в распоряжении больницы №40 есть анаэробная станция, которая позволяет культивировать организмы, живущие и развивающиеся только в бескислородной среде. По словам специалистов, они особенно опасны тем, что могут привести к выкидышу.

Лечение рака шейки матки в Городской больнице 40

В самое ближайшее время в больнице №40 будет запущен проект по скринингу рака шейки матки методом жидкостной цитологии. Сканирование будет проходить на микроскопе, ПО которого позволяет автоматически сортировать клетки по степени их онкогенности и выявлять рак на ранних стадиях развития.

Мы используем ультразвуковой хирургический прибор SonoSurg, который незаменим при проведении онкологических операций, лимфодиссекции. Этот ультразвук очень щадяще воздействует на ткани и препятствует развитию осложнений. Борис Цивьян, заведующий гинекологическим отделением, врач-хирург, доктор медицинских наук

Только в Городской больнице №40 делают операции при раке тела и шейки матки у пациенток с морбидным ожирением (масса тела превышена на 45 – 50 % от нормальных значений). В подавляющем большинстве случаев таким пациенткам не проводят чревосечения. Все вмешательства делают лапароскопически, часто с использованием хирургического робота "Da Vinci". Это позволяет уменьшить болевой синдром и максимально сократить период реабилитации после операции.

Конечно, хирурги таких пациентов боятся и не всегда делают операции. Потенциально возможны осложнения со стороны послеоперационной раны, тромбоэмболические осложнения, поражения сосудов, разбалансированный диабет. На сегодняшний день альтернативой является щадящая операция. Борис Цивьян, заведующий гинекологическим отделением, врач-хирург, доктор медицинских наук

Школа будущих мам в Городской больнице 40

Кроме всего прочего, в 40-й больнице Курортного района есть школа для будущих мам. На занятиях беременных женщин готовят не только к самим родам, но и рассказывают о грудном вскармливании, уходе за младенцем и даже о регистрации новорожденного и получении пакета документов.

Школа организована для того, чтобы девочки осознали, что они беременны, подготовились к родам. Основная задача – дать знания и подготовить психологически. Я им даю большой объем и по уходу за детками и по грудному вскармливанию, и даже сюда включена лекция по послеродовой контрацепции, но пока у них основная доминанта — роды, они боятся, они тревожатся и поэтому все вопросы их очень живо интересуют. Светлана Ботвиньева, перинатальный психолог, руководитель Школы Материнства

Фото, видео: Piter.TV