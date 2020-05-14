Первые успешные результаты лечения плазмой крови пациентов с COVID-19

В петербургской городской больнице № 40 данный метод лечения был применён у троих пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Первый пациент сегодня был выписан из стационара. Он отметил, что уже на вторые сутки после введения плазмы, почувствовал "перелом" в течении инфекции. Второй пациент также сегодня был переведен из реанимационного отделения. У третьего больного наблюдается отчётливая положительная динамика.

"Мы начали использование в терапии гипериммунной плазмы от перенесших инфекцию COVID-19. В настоящий момент организован подбор этих доноров. Забор плазмы происходит на Городской станции переливания крови и нам присылают уже готовый препарат, который мы применяем у своих пациентов.

Мы применили в настоящий момент у трех пациентов и все три случая с хорошим положительным эффектом. Два из этих пациентов – это наши врачи, которые тоже были в тяжелом состоянии, готовились в различным инвазивным процедурам, переводу на ИВЛ. Были задействованы все доступные методики в нашем стационаре, но после введения плазмы, наступил положительный результат и в настоящий момент эти пациенты стабильны, даже первый из них сегодня уже покинул корпус", -



Рассказал Piter.tv главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Городской больницы №40 Евгений Гарбузов.

