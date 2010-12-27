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В Светогорске по подозрению в педофилии задержали тренера с фаллоимитатором
Сегодня, 9:53
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nastya960

В Светогорске по подозрению в педофилии задержали тренера с фаллоимитатором

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По предварительным данным, тренер совершал насильственные действия в отношении одного подростка с июля 2017 по 20 сентября 2019 года.

В городе Светогорск Ленинградской области полицейские задержали спортивного тренера, который подозревается в совершении развратных действий в совершении несовершеннолетнего. Об этом сообщили  городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, тренер секции спортивных единоборств с июля 2017 года по 20 сентября 2019 года угрожал одному из учеников и совершал в его отношении насильственные действия.  

У задержанного обнаружили персональный компьютер и фаллоимитатор.

Ранее на Piter.TV: В Москве педофил четыре дня держал 13-летнюю школьницу взаперти и насиловал.

Фото: Piter.TV

Теги: педофил, тренер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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