В Светогорске по подозрению в педофилии задержали тренера с фаллоимитатором

По предварительным данным, тренер совершал насильственные действия в отношении одного подростка с июля 2017 по 20 сентября 2019 года.

В городе Светогорск Ленинградской области полицейские задержали спортивного тренера, который подозревается в совершении развратных действий в совершении несовершеннолетнего. Об этом сообщили городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, тренер секции спортивных единоборств с июля 2017 года по 20 сентября 2019 года угрожал одному из учеников и совершал в его отношении насильственные действия.

У задержанного обнаружили персональный компьютер и фаллоимитатор.

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Фото: Piter.TV