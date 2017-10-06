В Петербурге детский тренер по тхэквондо задержан по подозрению в педофилии

Основанием послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по заявлению жительницы Выборга, матери 9-летней девочки.

Детский тренер по тхэквондо задержан уголовным розыском по подозрению в педофилии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Утром 22 сентября в доме 96 по набережной Обводного канала задержали 76-летнего детского тренера по тхэквондо. Основанием послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по заявлению жительницы Выборга, матери 9-летней девочки.

Женщина заметила, что ее дочь стала вести себя замкнуто. Поговорив с ребенком, мать выяснила, что, летом в детском лагере она подверглась домогательствам со стороны тренера.

По оперативным данным, дочь заявительницы может оказаться не единственной жертвой педофила. В период с 2016 по 2017 годы домогательствам подверглись как минимум три девочки в возрасте от 8 до 10 лет.

В прошлом году в Татарстане был осужден тренер по плаванью, который надругался над 9-летней воспитанницей.

Фото: Piter.tv