Детский сад в Подпорожье открылся после реновации

В учреждение поставили современную мебель и интерактивное оборудование.

В понедельник, 19 декабря, состоялось открытие Подпорожского детского сада №21 "Ромашка". В учреждении были заменены инженерные коммуникации, установлено новое оборудование и полностью обновлена мебель. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Кроме того, рабочие обновили медицинский блок и актовый зал, достроили зал для занятий физкультурой и кабинет психолога.

Добавим, что соцобъект построили в 1983 году. Субсидии на ремонт были выделены в рамках программы "Современное образование Ленинградской области".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обозначили даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году.

Фото: Администрация Подпорожского района