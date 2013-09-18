Детский сад в Подпорожье открылся после реновации

В понедельник, 19 декабря, состоялось открытие Подпорожского детского сада №21 "Ромашка". В учреждении были заменены инженерные коммуникации, установлено новое оборудование и полностью обновлена мебель. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Кроме того, рабочие обновили медицинский блок и актовый зал, достроили зал для занятий физкультурой и кабинет психолога.
Добавим, что соцобъект построили в 1983 году. Субсидии на ремонт были выделены в рамках программы "Современное образование Ленинградской области".
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обозначили даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году.
Фото: Администрация Подпорожского района
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