Детский сад откроют в здании мастерской завода "Рено"

Охраняемый корпус планируют дополнить пристройкой. Она будет иметь вдвое большую площадь, что позволит разместить в модернизированном здании садик на 150 мест.

Стало известно, что девелопер "ПИК" нашел применение зданию бывшей сборочной мастерской автомобильной фабрики "Русский Рено", который запрещено сносить из-за его культурно-исторической ценности. Девелопер планирует приспособить здание под современный детский сад, передает во вторник, 31 мая, "РБК Петербург".

По словам вице-президента компании-застройщика Сергея Мамошина, компания прошла все историко-культурные согласования и получила разрешения на строительство, приступила к работам. Охраняемый корпус, площадь которого составляет 3,5 тыс. квадратных метров, планируют дополнить пристройкой. Она будет иметь вдвое большую площадь, что позволит разместить в модернизированном здании садик на 150 мест. Девелопер намерен завершить работу к лету 2023 года.

Напомним, что кирпичное здание мастерской построили на Большом Сампсониевском проспекте в 1914-1916 годах по проекту архитектора Алексея Бубыря. В советское время здание было частью ансамбля корпусов завода "Климов", которые снесли под застройку в 2010-х годах. Здание внесено в реестр региональных памятников КГИОП.

Ранее за 92 млн продали бывший дом культуры фабрики "Большевичка" в Петербурге. Цена лота выросла на 10% — с 84,5 до 92,8 млн рублей.

Фото: citywalls

