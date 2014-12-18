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В Приморском районе построят садик и спортивный комплекс к 2024 году
Сегодня, 22:49
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В Приморском районе построят садик и спортивный комплекс к 2024 году

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В здании детского сада будет три этажа, он рассчитан на 215 мест.

В Приморском районе Петербурга построят детский сад и спортивный комплекс. Об этом 26 декабря пишет пресс-служба Смольного. 

В здании детского сада будет три этажа, он рассчитан на 215 мест. Почти два года потребуется, чтобы возвести здание. Кроме этого, через два года планируется полностью закрыть дефицит социальных объектов и перейти к плановому строительству социальной инфраструктуры в новых кварталах.

В течение трех лет планируется закончить строительство двухэтажного спортивного комплекса. Там появится зал для борьбы и зона тренажеров. Оба здания передадут в городскую собственность.

Фото: Piter.tv
 

Теги: садик, спортивный комплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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