В Приморском районе построят садик и спортивный комплекс к 2024 году

В здании детского сада будет три этажа, он рассчитан на 215 мест.

В Приморском районе Петербурга построят детский сад и спортивный комплекс. Об этом 26 декабря пишет пресс-служба Смольного.

В здании детского сада будет три этажа, он рассчитан на 215 мест. Почти два года потребуется, чтобы возвести здание. Кроме этого, через два года планируется полностью закрыть дефицит социальных объектов и перейти к плановому строительству социальной инфраструктуры в новых кварталах.

В течение трех лет планируется закончить строительство двухэтажного спортивного комплекса. Там появится зал для борьбы и зона тренажеров. Оба здания передадут в городскую собственность.

Фото: Piter.tv

