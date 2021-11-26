За 92 млн продали бывший дом культуры фабрики "Большевичка" в Петербурге

Цена лота выросла на 10% — с 84,5 до 92,8 млн рублей.

Во вторник, 31 мая, на торгах вместе с участком земли продали здание бывшего дома культуры фабрики "Большевичка". Победитель торгов Сергей Ервандович Сакович купил его за 92,8 млн рублей, передает организатор торгов Российский аукционный дом.

Здание находится на улице Тюшина, 9/7, лит. А, рядом с метро "Обводный канал". Оно относится к выявленным объектам культурного наследия. Часть земельного участка находится в охранной зоне. Это трехэтажное нежилое здание площадью 1,9 тыс. кв. м с земельным участком на 763 кв. м. На торгах за него боролись пять претендентов. Цена лота выросла на 10% — с 84,5 до 92,8 млн рублей.

Согласно данным СПАРК, Сергею Саковичу принадлежат две компании, которые зарегистрированы в Пушкине, — ООО "Переход" с выручкой 515 тыс. рублей и ООО "Торговая фирма "Эльф"" с выручкой 7,5 млн рублей. Кроме этого, у него в собственности 42% одноименной компании. Ее выручка в 2021 году составила 24 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что завод подшипников "Звезда" на Бабушкина продали за 1,23 млрд рублей. Победителем торгов стала компания "СПТ-Логистик".

Фото: citywalls

