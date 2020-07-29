Завод подшипников "Звезда" на Бабушкина продали за 1,23 млрд рублей

Победителем торгов стала компания "СПТ-Логистик".

Стало известно, что за 1,23 млрд рублей в Петербурге продали федеральный пакет акций предприятия по производству подшипников АО "Звезда-Редуктор". Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в прес-службе компании "Российский аукционный дом".

Новый собственник получил 93,65% акций из прогноза плана приватизации предприятия на 2020-2022 гг. В сообщении отмечается, что завод выпускает корпусы подшипников и подшипники скольжения, зубчатые колёса, зубчатые передачи и элементы приводов. Предприятие не имеет аналогов в России.

В Невском районе Петербурга на улице Бабушкина, 123И, расположен имущественный комплекс. Победителем торгов стала компания "СПТ-Логистик".

Фото: пресс-служба АО "Звезда-Редуктор"