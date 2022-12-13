В 2023 году построят семь детских садов в Петербурге и области

В Московском районе откроют садик на 220 мест, в Невском районе — на 170, а в Кудрово — на 110 малышей.

В 2023 году жители Петербурга и области смогут отправить детей в новые сады. В пяти новых садиках открывают 1450 мест. Об этом 19 января рассказали в Setl Group.

В Московском районе откроют садик на 220 мест, в Невском районе — на 170, а в Кудрово — на 110 малышей. Ещё два соцобъекта для детей появятся между Удельным парком и Сосновкой — на 250 и 260 мест. В садиках оборудовали кабинеты для кружков и развивающих занятий, комфортные спальни, игровые, прогулочные, а также спортивные площадки.

Ранее в Петербурге объявили "жёлтый" уровень опасности из-за погоды.

Фото: Piter.tv

