  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Детский сад на улице Летчика Лихолетова готов к открытию
Сегодня, 15:07
110
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Детский сад на улице Летчика Лихолетова готов к открытию

0 0

Дошкольное образовательное учреждение смогут посещать 95 детей.

Новый детский сад в муниципальном округе Сосновая Поляна на улице Лётчика Лихолетова готов к открытию. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга. Известно, что Госстройнадзор города завершил проверку здания детсада. 

Так, застройщик  ООО "Балтпродком" попросил разрешения на ввод в эксплуатацию после того, как все замечания инспекторов были устранены. В четверг. 10 июня, разрешение было подписано. 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение смогут посещать 95 детей. Для малышей созданы группы, музыкальные и спортивные залы, а также бассейн. 

Ранее мы писали, что в Приморском районе до конца 2021 года достроят четыре школы и детский сад.

Фото: gov.spb.ru

Теги: детский сад, мо сосновая поляна, улица летчика лихолетова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии