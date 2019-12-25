Детский сад на улице Летчика Лихолетова готов к открытию

Дошкольное образовательное учреждение смогут посещать 95 детей.

Новый детский сад в муниципальном округе Сосновая Поляна на улице Лётчика Лихолетова готов к открытию. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга. Известно, что Госстройнадзор города завершил проверку здания детсада.

Так, застройщик ООО "Балтпродком" попросил разрешения на ввод в эксплуатацию после того, как все замечания инспекторов были устранены. В четверг. 10 июня, разрешение было подписано.

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение смогут посещать 95 детей. Для малышей созданы группы, музыкальные и спортивные залы, а также бассейн.

Ранее мы писали, что в Приморском районе до конца 2021 года достроят четыре школы и детский сад.

Фото: gov.spb.ru