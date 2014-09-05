В Приморском районе до конца 2021 года достроят четыре школы и детский сад

Четыре объекта из пяти готовы почти на 100%.

В четверг, 27 мая, вице-губернатор Петербурга Николай Линченко вместе с председателем комитета по строительству Игорем Креславским и управляющим СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" Арзу Фаталиевым приехали на стройки социальных объектов в Приморском районе Петербурга в рамках рабочего объезда. Известно, что сдача объектов планируется в этом году. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

Так, чиновники проверили ход строительства школы на участке 415 на Пригородном проспекте. Отмечается, что школа рассчитана на 1600 учеников, которая возводится в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). А подрядчиком выступает компания ООО "БалтИнвестСтрой". На сегодня здание готово на 85%. Специалисты уже ведут работы по устройству парапета, подготавливают черновую и чистовую отделку, благоустраивают территорию школы, устанавливают сантехнику, а также создают наружную канализацию, вентиляцию и тепловую сеть.

Также ещё одна школа на 550 мест появится на Шуваловском проспекте, которую возводит ООО "ИНТЕКС". Здание готово на 80%. На данный момент специалисты проводят работы по внутренней отделке помещений и устройству цоколя и фасада. Кроме того, создают внутренние инженерные сети и вентиляцию.

Там же, на Шуваловском проспекте, появится ещё одна школа, рассчитанная на 550 учеников, которую возводит ООО "ЭЛИНАЛЬФА". Так, здание школы готово на 72%. На данный момент специалисты ведут работы по закрытию контура здания, устройству внутренних инженерных сетей, монтажу окон и витражей, устройству фасадов и устройству кровли.

Кроме того, в северо-приморской части появится ещё одна школа на 550 мест, которую возводит ООО "СПЕЦСТРОЙ". Известно, что объект готов на 70%. На данный момент проект проходит повторную экспертизу. Специалисты ведут работы по отделке помещений и стяжке полов, а также по устройству кровли, внутренних инженерных сетей и монтажу ограждения из шумозащитных экранов.

Также чиновники проверили ход строительства нового детского сада в северо-приморской части, который будет совмещён с начальной школой. Известно, что объект готов на 13%, поскольку с 2012 года у объекта сменилось три подрядчика. Однако петербуржцам обещают, что детсад будет готов к концу этого года.

Ранее мы писали, что в апреле 2021 года в эксплуатацию ввели 119 домов.

Фото: Piter.tv