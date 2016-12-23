В апреле 2021 года в эксплуатацию ввели 119 домов

Больше всего квадратных метров построили в Московском районе по итогам месяца.

В апреле 2021 года в эксплуатацию ввели почти 112 тыс. квадратных метров жилья, 119 домов на 2280 квартир, учитывая индивидуальное строительство. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству Петербурга.

Лидером по вводу стал Московский район. Там ввели в эксплуатацию 5 домов на 766 квартир. Общая площадь составила 31 тыс. "квадратов". На втором месте оказался Невский район с 4 домами на 852 квартир и 28 тыс. кв. метров. На третьем — Приморский: 8 домов, 281 квартира, 14 тыс. "квадратов".

Кроме того, в апреле также готовы 14 объектов общегражданского назначения. Например, Охтинский тоннельный канализационный коллектор в Красногвардейском районе.

Ранее Александр Беглов подтвердил намерение построить на Охте дома для судей.

Фото: Piter.TV