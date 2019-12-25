Беглов подтвердил намерение построить на Охте дома для судей

Само здание суда будет на другом берегу реки.

Здания для Верховного суда разместятся в района "Водоканала" на "Чернышевской", а жилой квартал для судей будет около гостиницы "Охтинская". Об этом губернатор Петербурга заявил в эфире телеканала "78".

Ранее планировалось, что судебный квартал появится в границах набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Затем участок хотели отдать театру Бориса Эйфмана. В конечном итоге было решено, что там будет общественное пространство — парк "Тучков буян".

Жители Охты против, чтобы в их микрорайоне строили судебный квартал. В опросе приняли участие 3022 человека (33% жителей), из них 3002 человека не хотят строительства около гостиницы "Охтинская". Он проводился в период с 5 по 13 ноября 2020.

Арбитражный суд признал обоснованным решение убрать участок из ЗНОП для возведения судебного квартала.

Фото: Piter.TV