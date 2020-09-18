Члены жюри поделились своим мнением о проекте-победителе конкурса на разработку концепции парка Тучков буян

Победителем стал совместный проект архитектурного бюро из Петербурга и Роттердама.

Сегодня, 18 сентября, в Петербурге назвали победителя конкурса на разработку ландшафтно-архитектурного проекта парка "Тучков буян". Жюри состояло не только из российских, но также и из зарубежных специалиста. Пресс-служба "КБ Стрелка" предоставила комментарии членов жюри о победителе конкурса.

По словам Лоренса Барта, профессора урбанистики из Высшей школы архитектурной ассоциации Лондона, проекты-финалисты и победитель продемонстрировали "отличное понимание декоративного садоводства, использование материала, движения, энергии и настроения, ощущения места, самобытности и перспектив.

Франческо Бандарин, бывший заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре, профессор в области городского планирования и сохранения исторического наследия в Институте архитектуры и градостроительства Венецианского университета, сравнил проект с парком "Зарядье" в Москве.

Я думаю, что у проекта, победившего в конкурсе, есть большой потенциал в плане возможности технической реализации, общественного признания, международного имиджа и развития инфраструктуры города. сказал Бандарин.

Елена Штиглиц, директор фонда "Наследие барона Штиглица", Член ассоциации ландшафтных архитекторов Петербурга отметила, что проект победителя наиболее точно соответствует техническому заданию и представляет удачное сочетание всех критериев, которые были предъявлены к работе. Конкурсантам необходимо было учесть планировочную и объемно-пространственную структуру города, климатические характеристики, ландшафт и так далее.

Подробнее о проекте вы можете узнать здесь.

Видео: предоставлено пресс-службой КБ Стрелка