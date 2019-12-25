Детский сад на Морской набережной начнет работу 1 сентября

С 1 сентября в Василеостровском районе Петербурга откроется новый детский сад. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

В детском саду будут бассейн, музыкальный и физкультурные залы, кабинеты для индивидуальной работы с детьми. Новый корпус сможет принять 170 воспитанников в возрасте от 1,5 до 6 лет.

Безопасность территории обеспечили с помощью ограждения, видеонаблюдения, домофона и кнопки вызова полиции. Также участок оснастят пандусами, указателями и лифтом для инвалидов.

Детский сад является отделением дошкольного образования детей гимназии №586 на улице Кораблестроителей.

Ранее Piter.TV сообщил, что с 1 сентября также откроется новый сад в Петергофе.

Фото: Piter.TV