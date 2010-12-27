Детский сад в Выборгском районе Петербурга могут открыть в конце 2019 года

Сейчас здание готово на 37%.

Детский сад на Лиственной улице, 1 в Выборском районе Петербурга могут достроить в конце 2019 года. Он будет рассчитан на 220 малышей. Сейчас здание готово на 37%, сообщили "Невские новости".

В садике ведут монтаж электрических сетей, подготавливают пол и стены, а также делают кровлю и крыльцо. Всего в работах задействованы 16 человек и две единицы техники.

Сроки сдачи объекта дважды переносили. В первый раз его должны были сдать 6.12.2018, затем – 30.06.2019. Подрядчиком выступает ООО "М Групп". На 2015 год стоимость строительства составила 275 360,43 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что началось строительство развязки КАД в Мурино.

Фото: Дарья Коваленок / Невские новости