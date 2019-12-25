В Петербурге ввели в эксплуатацию детский сад и школу

Оба объекта построили меньше, чем за два года.

Гостройнадзор Петербурга одобрил ввод двух социальных объектов в Петербурге. Среди них — детский сад на Комендантском проспекте и школа на проспекте Ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Детский сад построили всего за год, разрешение на строительство было выдано 6 сентября 2019. Он расположится в границах жилого комплекса "Чистое небо". Здание состоит из трехэтажного и двух одноэтажных блоков. Помещения приспособили для людей с ограниченными возможностями. Также для дошкольного заведения сделали физкультурный, музыкальный залы и бассейн.

Школа оснащена в соответствии со всеми современными стандартами. Общая площадь здания составляет 25,7 тыс. метров. В нем есть два плавательных бассейна, два спортивных зала, актовый зал и 55 учебных классов.

Ранее в Комстрое назвали самые проблемные места по соцобъектам в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru