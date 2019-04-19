За возведение детского сада во Фрунзенском районе готовы заплатить 114 млн рублей

Трёхэтажное учреждение примет 220 маленьких подопечных.

Комитет госзаказа Северной столицы ищет подрядчика для строительства детского сада на Бухарестской улице. Учреждение будет рассчитано на 220 мест, а за работы исполнителю готовы заплатить 113,9 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных ЕИС.

Новый детский сад займёт площадь 5101 кв.м. на участке, ограниченном улицей Димитрова, Малой Бухарестской и Бухаресткой улицей и Дунайским проспектом. Предполагается, что в ДОУ будет трудиться 61 работник.

В трехэтажном здании, согласно проекту, предусмотрено подвальное помещение с кладовыми и техническими помещениями. На первом этаже расположат групповые комнаты для малышей ясельного возраста со спальнями, игровыми, буфетными и санузлами. Там же будут находиться медкабинет и бассейн с отдельными входами. На втором этаже предусмотрены аналогичные помещения для дошколят, а также физкультурный зал и сенсорная комната психологической разгрузки. Наконец, третий этаж тоже оборудуют для старших ребят: дополнительно там обустроят помещение для занятия музыкой, методический кабинет, кабинеты делопроизводства, завхоза, логопеда и заведующего садиком.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 9 августа.

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