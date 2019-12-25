В ЖК на Комендантском проспекте открылся новый детсад на 220 мест

Здание уже ввели в эксплуатацию.

В МО Коломяги ввели в эксплуатацию новый детский садик на 220 мест. Как рассказал портал "Строительный Петербург", учреждение расположилось в доме №64, корпус 4, строение 1 по Комендантскому проспекту, на территории ЖК "Чистое небо".

Застройщик ООО "СК "Каменка" возвел трехэтажное здание общей площадью 4325 квадратных метров, садик получил номер 18. На прилегающей территории оборудовали игровые и спортивные площадки, в самом здании садика разместились бассейн, игровые, залы для спортивных и физкультурных занятий, а также классы для кружков и лифт для перевозки маломобильных ребят и посетителей.

Ранее мы рассказывали, что лидером по вводу жилья в сентябре стал Выборгский район.

Фото: пресс-служба Смольного