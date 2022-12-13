Новый детский сад включает в себя девять групп для детей от двух до семи лет.

Детский сад на 210 мест готовится к открытию в Сертолово: разрешение на ввод в эксплуатацию выдал госстройнадзор Ленинградской области. Об этом сообщила региональная администрация.

Новый детский сад включает в себя девять групп для детей от двух до семи лет. Для каждой предусмотрены приемная, групповая, спальня, буфет и туалет. На втором этаже располагаются музыкальный и спортивный залы. Здание оборудовано собственной кухней и медицинским блоком.

Образовательное учреждение построено ГК "КВС" по соглашению с Правительством Ленинградской области.

Выдача направлений в детские сады Ленобласти началась с 15 апреля.

Фото: администрация Ленобласти