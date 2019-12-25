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Детский сад и начальную школу построили на Туристской улице
Сегодня, 18:15
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Детский сад и начальную школу построили на Туристской улице

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У школы построили спортивную площадку с игровой зоной. В учебных кабинетах установили интерактивные доски.

В Приморском районе построили детский сад на 170 мест и начальную школу на 300 мест. Они совмещены и находятся на Туристской улице, в доме, 28, корпус, 2, строение 1. Об этом пишет "Строительный Петербург". 

Заказчиком выступил Фонд капитального строительства и реконструкции. В здании есть классы для гимнастики, два бассейна, библиотека и столовая. Также у школы построили спортивную площадку с игровой зоной. В учебных кабинетах установили интерактивные доски.

Ранее в Красносельском районе завершили реконструкцию Лицея №369. Учреждение, рассчитанное на 760 школьников, обрело дополнительный корпус и соединяющую галерею. Учебный процесс при этом не останавливали.

Фото: пресс-служба Смольного
 

Теги: бассейн, десткий, сад, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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