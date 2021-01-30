В Красносельском районе завершили реконструкцию Лицея №369

Учреждение, рассчитанное на 760 школьников, обрело дополнительный корпус и соединяющую галерею. Учебный процесс при этом не останавливали.

В Северной столице завершили реконструкцию здания ГБОУ "Лицей №369 Красносельского района". Работы проходили в рамках Адресной инвестиционной программы городского Комитета по строительству. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Учреждение расположено в доме №58 по улице Маршала Захарова и рассчитано на 760 мест. За работы отвечало ООО "Норд-Строй". Используя площадку здания советской постройки 80-х годов, специалисты разработали план капремонта и реконструкции с созданием дополнительного корпуса и соединяющей галереи, которая находится на уровне второго этажа. Благодаря такому решению учебный процесс в школе останавливать не потребовалось.

Помимо учебных классов, новое четырёжэтажное здание вмещает в себя лаборантские, мастерские по деревообработке и обработке металла, 3 помещения изостудии и спортивный зал с раздевалками. В старом корпусе расположили столовую, медкабинет, библиотеку и второй спортивный зал.

Отмечается, что подобный проект является уникальным и может послужить примером для аналогичных работ в рамках модернизации других городских школ в густонаселенных районах.

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Фото: Пресс-служба Смольного