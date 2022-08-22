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Строительная компания из Петербурга собирается побить мировой рекорд

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Специалисты поставили перед собой цель возвести двухэтажный дом за 35 суток.

Подобные темпы строительства ранее не были зафиксированы не только в Петербурге, но и в мире. Компания планируют возвести здание из газобетонных плит площадью 150 кв. метров. Обычно такие коробки строятся за 3-4 месяца, сообщили на портале "Строительный Петербург". 

Старт строительства был дан 20 августа в Левашово. Фундамент был подготовлен заранее. Отмечается, что бетонные блоки являются продуктом отечественного производства. 

Компания собирается продемонстрировать профессионализм, качество и скорость работы петербургских специалистов. Если цели удастся достичь, они могут войти в реестр рекордов России и Международную книгу "InterRecord". 

Видео: Строительный Петербург

Теги: двухэтажный дом, мировой рекорд, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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