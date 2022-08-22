Строительная компания из Петербурга собирается побить мировой рекорд

Подобные темпы строительства ранее не были зафиксированы не только в Петербурге, но и в мире. Компания планируют возвести здание из газобетонных плит площадью 150 кв. метров. Обычно такие коробки строятся за 3-4 месяца, сообщили на портале "Строительный Петербург".
Старт строительства был дан 20 августа в Левашово. Фундамент был подготовлен заранее. Отмечается, что бетонные блоки являются продуктом отечественного производства.
Компания собирается продемонстрировать профессионализм, качество и скорость работы петербургских специалистов. Если цели удастся достичь, они могут войти в реестр рекордов России и Международную книгу "InterRecord".
Видео: Строительный Петербург
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