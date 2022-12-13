Детский сад на 220 мест построят на Красносельском шоссе

Для подопечных предусмотрели бассейн, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковые и игровые.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на возведение здания нового детского сада на Красносельском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Учреждение будет рассчитано на 220 малышей, его возведут за счёт регионального бюджета. Согласно проекту, площадь социального объекта составит 5,5 тыс. кв.м. Для подопечных предусмотрели бассейн, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковые и игровые. Кроме того, входы в детский сад будут снабжены оборудованием для маломобильных посетителей.

Завершить строительство необходимо до середины апреля 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что выдача направлений в детские сады Ленобласти начнётся с 15 апреля.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)