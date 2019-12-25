В Гатчине завершился ремонт детского сада №40

Соцобъект сдали ещё в 2013 году, однако скоро выяснилось, что его состояние неудовлетворительное.

В гатчине завершился ремонт здания детского сада № 40 комбинированного вида. Об этом сообщило издание online47.

Учреждение было введено в эксплуатацию ещё в 2013 году, однако подрядчик оказался недобросовестным: это обнаружилось с приходом первых морозов, когда со здания стала обрушаться кирпичная кладка.

Проблему пытались решить в течение почти 10 лет усилиями руководства садика и районной администрации. Капремонт наконец удалось начать в июне 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском шоссе построят жилой комплекс с детсадом и школой.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)